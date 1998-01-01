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اسرائيل تقيد إدخال غاز الهيليوم إلى غزة والسبب؟

الثلاثاء 12 يونيو 2018 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقيد إدخال غاز الهيليوم إلى غزة والسبب؟



غزة / سما /

 أمر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، بتقييد إدخال غاز الهيليوم إلى قطاع غزة.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت"، عن منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية الجديد كميل أبو ركن أن "الوزير ليبرمان أمر بتقييد دخول الغاز الذي يستخدم لأغراض طبية".

وزعم ليبرمان أن حركة حماس تستغل استخدام هذا الغاز الطبي بهدف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال أبو ركن "إذا استمر استخدام غاز الهليوم من قبل عناصر إرهابية في قطاع غزة ، فسوف يتم منع دخوله والمسؤولية ملقاة على حماس".

#اسرائيل #غزة #غاز الهيليوم

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