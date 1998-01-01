جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية: نتائج "الثانوية العامة" لن تكون قبل بداية شهر يوليو

الثلاثاء 12 يونيو 2018 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: نتائج "الثانوية العامة" لن تكون قبل بداية شهر يوليو



رام الله /سما/

 تقدّمت وزارة التربية والتعليم العالي بالتهنئة لكافة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والأسرة التربوية قاطبةً بمناسبة انتهاء الدورة الأولى من امتحان الثانوية العامة" الإنجاز" لهذا العام، معتبرة أن نجاح الامتحان في مراحله كلّها ما كان ليتحقق لولا الالتزام الكبير الذي أبداه العاملون في الامتحان، منوهّة إلى أن الامتحان سار بانتظام في مدارسها بالضفة الغربية وقطاع غزة وخارج الوطن، بعد أن وفرّت الوزارة الإمكانيات التي من شأنها إخراج الامتحان بصورة تتقاطع وما تنشده دوماً من انتصار دائم للمهنية، مشيدةً بتكامل جهود الجميع التي عززّت نجاح عقد الامتحانات بصورة سلسة.

وشكرت الوزارة كلّ من كان له دور في إنجاح الامتحان، بدءاً بمؤسستيْ الرئاسة والحكومة اللتين تابعتا الامتحان عن كثب، مقدرّة جهود الأجهزة الأمنية وتحديداً الشرطة والبلديات والهيئات المحلية، ومجالس أولياء الأمور خاصّة في القدس الشريف، وكل المؤسسات التي تعاونت لصالح تسهيل عقد الامتحان، مثمنّة جهود كوادر الإدارة العامة للامتحانات في الضفة وقطاع غزة التي عملت على مدار الساعة لمتابعة أدق التفاصيل، ودور الإدارات العامة الأخرى ومديريات التربية والتعليم العالي.

ونوهّت الوزارة عبر لجنة الامتحانات العامة في ختام اجتماعها الذي عقدته اليوم، الثلاثاء، برئاسة الوزير د. صبري صيدم– بالاشتراك بين الضفة وغزة - لأهمية اعتماد ما يصدر عن الوزارة من بيانات رسمية بخصوص موعد إعلان النتائج درءاً للإرباك الذي يرافق المشهد عادة كل عام؛ نتيجة نشر أخبار غير دقيقة عن الموعد، مشيرةً إلى أن لجنة الامتحانات العامة ستعقد اجتماعها القادم بتاريخ 1 تموز لتحديد موعد وإجراءات نشر النتائج وعليه لن يكون هناك أي إعلان للنتائج قبل هذا التاريخ.

وأشارت اللجنة إلى أنها تقدّر عالياً التغذية الراجعة الإيجابية التي وصلتها حيال خطواتها التي استهدفت التقليل من قلق الامتحان؛ عبر إلغاء الزيارات التفقدية ما كان له انعكاساته الإيجابية على صعيد التقليل من وطأة الهالة التي ترافق جلسات الامتحان كل عام.


أخبار ذات صلة

بالاسماء .. اعلان نتائج امتحان الاكمال في الثانوية العامة

نتائج الثانوية

"سما " تنشر اسماء العشرة الاوائل في الثانوية العامة على مستوى الوطن

الطالبة

صور : الطالبة آية "بدون يدين" تتقدم لامتحانات الثانوية العامة بغزة بكل تحدي وارادة

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

حسن يوسف

حسن يوسف: " لا يُمكن أن تكون حركة "حماس" بديلًا تفاوضيًا أو سياسيًا عن السلطة الفلسطينية"

كيف كان سير اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة اليوم

منظومة " الزناد الذكي " : سلاح اسرائيل المقبل في غزة وهكذا سيتم استخدامه

القاهرة تعتزم مواصلة فتح معبر رفح البري بعد رمضان

زوجان فلسطينيان يتعرضان للإهانة من قبل عناصر أمن إسرائيليين في مطار يوناني!

تحرك فتحاوي للمصالحة بعد العيد لتحصين النظام السياسي وتبديد المخاوف من خلافة الرئيس

رئيس الشيشان يفاجئ الجمهور بإحضار صلاح للتدريب (شاهد)

هآرتس: ليبرمان لم يستبعد خلال جلسة الكابنيت تقديم مساعدات لغزة

عدسات تصوّر حقيبة غريبة خلال قمة ترامب وكيم (صورة)

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

الحكومة الفلسطينية - ارشيف

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

الكابينت

معاريف : وزراء الكابينت غير قادرين على اتخاذ قرارات بخصوص قطاع غزة

مظاهرات برام اللله دعما لغزة

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

حماس- ارشيف

مطالب إسرائيلية بتغيير التعامل مع حماس.. كيف ستكون؟

الاتصالات الفلسطينية