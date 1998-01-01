جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وكالة روسية تكشف حقيقة ما يحدث في "الحديدة "

الثلاثاء 12 يونيو 2018 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة روسية تكشف حقيقة ما يحدث في "الحديدة "



موسكو/وكالات/

قالت وكالة أنباء روسية أن جماعة الحوثيين نفذت اليوم الأحد 10 يونيو/ حزيران، غارات جوية بطائرات بدون طيار على قوات التحالف العسكري العربي وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الساحل الغربي اليمني.
وأكدت وكالة سبوتنيك الروسية ان سلاح الجو المسير قام "بشن غارات على تجمعات لقوات التحالف وقوات الرئيس هادي في الساحل الغربي، صباح اليوم الأحد، حسب قناة المسيرة.نت."
وحسب الوكالة الروسية الناطقة بالعربية، تقوم "أنصار الله" بشن هجمات بطائرات من دون طيار نوع قاصف على أهداف ومنشآت حيوية وعسكرية سعودية وأخرى للجيش اليمني، حيث أعلن "الحوثيون" في 26 مايو/ أيار الماضي تنفيذ غارات على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، وهو ما نفته قوات التحالف، مؤكدة إحباط هجوم بطائرة مسيرة حاولت الاقتراب من المطار واستهداف مصنع لإنتاجها في محافظة صعدة.
ويبلغ طول الطائرة المسيرة "قاصف 1"، 250 سم، وطول جناحها 300 سم، وهي وقادرة على الطيران لمدة 120 دقيقة بمدی يبلغ 150 كيلومترا، ويعمل محركها بالبنزين، وتحمل رأسا حربيا يزن 30 كيلو غراما من المتفجرات.


أخبار ذات صلة

الوليد بن طلال وحمد بن جاسم

"بلومبيرغ" تكشف تفاصيل استثمارات "سرية" بين حمد بن جاسم والوليد بن طلال

حليمة بولند - ارشيف

فيديو ..حليمة بولند توضح حقيقة الفيديو "المخل بالآداب العامة" في السعودية

سلطان بن محمد الكبير - ارشيف

الرياض : "رسالة صوتية" لأمير سعودي تكشف تفاصيل ما حدث داخل القصر الملكي

بن سلمان وترامب

"نيويوركر" تكشف مبادرة بن سلمان: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وشرعنة المستوطنات

امراء الفساد = ارشيف

وكالة أمريكية "اثرياء السعودية يبيعون اصولهم في المملكة والخليج

الحوثيون - ارشيف

ابو ظبي : عملية خاطفة للتحالف العربي ضد الحوثيين في الحديدة

الأكثر قراءة اليوم

منظومة " الزناد الذكي " : سلاح اسرائيل المقبل في غزة وهكذا سيتم استخدامه

القاهرة تعتزم مواصلة فتح معبر رفح البري بعد رمضان

زوجان فلسطينيان يتعرضان للإهانة من قبل عناصر أمن إسرائيليين في مطار يوناني!

رئيس الشيشان يفاجئ الجمهور بإحضار صلاح للتدريب (شاهد)

هآرتس: ليبرمان لم يستبعد خلال جلسة الكابنيت تقديم مساعدات لغزة

عدسات تصوّر حقيبة غريبة خلال قمة ترامب وكيم (صورة)

لقاء تاريخي بين ترامب و كيم و توقيع وثيقة "شاملة"

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان من حدود غزة: هدنة طويلة الأمد ومساعدات إنسانية بعد الافراج عن الجنود الاسرى

الحكومة الفلسطينية - ارشيف

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

الكابينت

معاريف : وزراء الكابينت غير قادرين على اتخاذ قرارات بخصوص قطاع غزة

مظاهرات برام اللله دعما لغزة

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

حماس- ارشيف

مطالب إسرائيلية بتغيير التعامل مع حماس.. كيف ستكون؟

الاتصالات الفلسطينية