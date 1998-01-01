جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليابان تُقَدِم 622 ألف يورو لدعم شركتين في مدينة أريحا الزراعية الصناعية

الثلاثاء 12 يونيو 2018 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

 قدّمت الحكومة اليابانية، ما يزيد عن 622 ألف يورو، لدعم شركتين تعملان في منطقة أريحا الزراعية الصناعية، من خلال برنامج المُحَفِزات الذي يُنفذه الاتحاد الأوروبي.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف: "باعتبارها واحدة من أقدم المدن الموثقة في العالم، كانت أريحا دائما مشهورة بمنتجاتها الزراعية. وتعد حديقة أريحا الزراعية الصناعية أفضل طريقة لنقل هذا التراث الطويل الأمد إلى المستقبل".

وأضاف: "يفخر الاتحاد الأوروبي بتعاونه الوثيق مع اليابان من أجل تطوير هذا المشروع الهام. هذه المنطقة الصناعية لا تقوم فقط بدور رائد في تصدير منتجات ذات جودة من فلسطين، بل هي أيضاً تعتبر أول شركة تستخدم تكنولوجيا عالية المستوى لحماية البيئة، ما يجعلها محورًا للإبداع ونموذجًا أساسيًا للتنمية المستدامة في فلسطين."

من جانبه، قال سفير الشؤون الفلسطينية، ممثل اليابان لدى فلسطين تَكاشي أُكوبو، أن "منطقة أريحا الزراعية الصناعية(JAIP)، هي مشروع رائد لمبادرة "الممر من أجل السلام والازدهار"، في اليابان التي أطلقت في عام 2006 .

وأضاف أن اليابان تقدم مساعدات مالية وفنية وموارد بشرية لإثراء التربة الخصبة لمدينة أريحا، التي تبلغ حوالي 100 مليون دولار بما في ذلك بناء البنية التحتية ذات الصلة في المدينة. وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لأريحا في المنطقة، فإن هذا المشروع قد لا يعمل فقط على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، بل على استقرار المنطقة بأسرها .

يذكر أن الحكومة الفلسطينية تشجع الاستثمار في مدينة أريحا الزراعية الصناعية من خلال تقديم رُزمة من المحفزات إلى الشركات العاملة ضمن نطاق هذه المدينة بما في ذلك التخفيضات الضريبية، وأنشأت برنامج الشراكة من أجل الاستثمار المناطقي والتنمية والتوظيف لتقديم الدعم المالي إلى الشركات التي تتخذ من مدينة أريحا الزراعية الصناعية مركزا  لها، من أجل دعم هذه الشركات في البدء بعملها في المدينة.

الشركتان المستفيدتان، هما: شركة المسرّة، التي تنتج مشروبات غنية بالفاكهة، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 16 ألف وحدة في اليوم، وشركة تمور المملكة، التي ستنتج أكياسا من مسحوق التمور، وهي الأولى من نوعها في فلسطين.


أخبار ذات صلة

ارشيفية

الدول المانحة تخصص 42 مليون يورو كمساعدات اضافية للفلسطينيين

المفوض العام للأونروا

الأونروا تطلق مناشدة لدعم عاجل بـ 800 مليون دولار

ميلادينوف

ميلادينوف يكشف: اجتماعان في القاهرة وبروكسل لدعم مشاريع بغزة

الأمم المتحدة تعلن توفير 30 مليون دولار لدعم اللاجئينالفلسطينيين

خليفة - ارشيف

الامارات تتبرع بخمسين مليون دولار للاونروا و20 لدعم للقدس

عدنان الحسيني- ارشيف

الحسيني : 90% من المساهمات التي أقرتها الحكومة لدعم أهالي القدس تم تنفيذها

الأكثر قراءة اليوم

منظومة " الزناد الذكي " : سلاح اسرائيل المقبل في غزة وهكذا سيتم استخدامه

القاهرة تعتزم مواصلة فتح معبر رفح البري بعد رمضان

زوجان فلسطينيان يتعرضان للإهانة من قبل عناصر أمن إسرائيليين في مطار يوناني!

تحرك فتحاوي للمصالحة بعد العيد لتحصين النظام السياسي وتبديد المخاوف من خلافة الرئيس

رئيس الشيشان يفاجئ الجمهور بإحضار صلاح للتدريب (شاهد)

هآرتس: ليبرمان لم يستبعد خلال جلسة الكابنيت تقديم مساعدات لغزة

عدسات تصوّر حقيبة غريبة خلال قمة ترامب وكيم (صورة)

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان من الحدود لسكان غزة :" المساعدات الإنسانية مقابل طردكم " حماس"

الحكومة الفلسطينية - ارشيف

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

الكابينت

معاريف : وزراء الكابينت غير قادرين على اتخاذ قرارات بخصوص قطاع غزة

مظاهرات برام اللله دعما لغزة

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

حماس- ارشيف

مطالب إسرائيلية بتغيير التعامل مع حماس.. كيف ستكون؟

الاتصالات الفلسطينية