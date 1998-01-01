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نقابة الصحفيين تنظم إفطارا في بيت لحم بدعم ترست للتأمين

الثلاثاء 12 يونيو 2018 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، امس الاثنين، افطارا رمضانيا، تبعه امسية ثقافية، وذلك في فندق قصر جاسر بمدينة بيت لحم، بدعم ورعاية من قبل شركة ترست العالمية للتأمين، حضره العشرات من الصحافيين والصحافيات وشخصيات اعتبارية ومجتمعية.

وقد بدأت الامسية بإفطار جماعي للحضور على حديقة حوض السباحة الخارجي في فندق قصر جاسر، تبعها كلمة ترحيبية قدمها رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام الذي رحب بالحضور، وقدم نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر لتقديم كلمته التي قال فيها: ان النقابة تنظر باحترام شديد لمثل هذه المبادرات على مستوى المحافظات وذلك للحاجة الملحة لوقت مستقطع يحتاجه الصحافي والصحافية بفعل الضغط المتواصل والمخاطر الدائمة المحيطة بالحالة الفلسطينية.

كما شكر أبو بكر زملاءه بالأمانة العامة الذين حضروا الامسية "محمد اللحام وموسى الشاعر وحسن عبد الجواد وعمر نزال وجهاد القواسمي"، مثمنا رعاية شركة ترست العالمية للتأمين للأمسية الرمضانية.

من جانبه عبر مدير الوكلاء في شركة ترست عبد الله داؤود عن سعادته بالتواجد في هذه الامسية التي تشرفت ترست برعايتها، ناقلا تحيات المدير العام للشركة انور الشنطي.

وحضر الامسية اضافة لعشرات الصحافيين والصحافيات مجموعة من الشخصيات الاعتبارية، منها رئيس بلدية بيت لحم طوني سلمان ونائبه حنا حنانيا والقاضي فتحي أبو سرور وعضو المجلس الثوري لحركة فتح فراس الشوملي ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة خضر ابو عبارة والمدير الاداري لجامعة فلسطين الاهلية د. عماد الزير ومدير مكتب وزارة الاعلام ببيت لحم فايق مرشد والاسير المحرر الصحفي نضال ابو عكر والناشط المحرر من سجون الاحتلال منذر عميرة رئيس مركز شباب عايدة ومدير فرع ترست العالمية للتأمين بالخليل سائد سيد احمد ومدير دائرة الذمم رياض ابو رحمة.

وتخلل الامسية مجموعة من المسابقات والفقرات الثقافية والتفاعلية قدمتها للحضور مذيعة فضائية فلسطين الصحفية كيان الصيفي بكل جدارة واقتدار وزعت من خلالها العديد من الجوائز والهدايا على المشاركين والضيوف.


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