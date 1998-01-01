جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

5 طرق بسيطة لتكتسب المرأة الثقة التي يريدها الرجل

الثلاثاء 12 يونيو 2018 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 طرق بسيطة لتكتسب المرأة الثقة التي يريدها الرجل



وكالات / سما /

تحتاج المرأة لأن تكون واثقة من نفسها، وأن تتحلى بشخصية قوية لتتمكن من التعامل مع أي ظرف بحكمة وشجاعة، ولتؤدي دورها في بناء علاقة زوجية صحية مع شريك حياتها على أتم وجه.
فيما يلي 5 وسائل بسيطة يمكن أن تساهم في اكتساب المرأة للثقة التي يرغب بها زوجها، والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة العلاقة الزوجية، وفق ما ورد في موقع "فاميلي هاو" الإلكتروني:

1- الأخذ بالإعتبار المميزات التي تتحلين بها

هذه هي الطريقة المثلى والخطوة الأولى في عملية بناء الثقة بنفسك، فأنت تمتلكين مميزات ومقدرات كثيرة، لذا يجب أن تكوني فخورة بهذه المميزات وأن تعملي على تنمية وتطوير مقدراتك لتكوني قادرة على لعب دور فعال في الحياة الزوجية.

2- أنظري في المرآة وركزي على الإيجابيات

عندما ننظر عادة إلى المرآة، نتمنى بأن نحُدث بعض التغيرات على مظهرنا، وهذا يولد لدينا شعوراً بالنقص ويضعف الثقة بأنفسنا، لذا لا بد من التركيز على الإيجابيات عند النظر في المرآة، وهذا ينطبق على المرأة التي ينبغي عليها أن تركز على النواحي الجميلة في مظهرها، لتتخلص من الشعور بالنقص وتكون أكثر ثقة بنفسها.

3- أكثري من الضحك

قومي بالبحث عن الأشياء التي تسعدك وتدخل السرور إلى قلبك، مارسي الضحك وكوني فخورة بنفسك، ابحثي عن الشيء الجميل في حياتك وتحلي بالتفاؤل والإيجابية والمرح، فهذا سيمنحك دفعة قوية وشعوراً لا يضاهى بالثقة بالنفس.

4- مارسي الرياضة

قد يظن البعض بأن ممارسة الرياضة مفيدة للجسم فقط، إلا أنها أيضاً تفيد في تعزيز الثقة بالنفس، وخاصة إن حقق المرء إنجازاً من خلال ممارستها، كتخفيض الوزن مثلاً، لذا لا تترددي في ممارسة الرياضة بشكل مستمر فهي أحد المفاتيح الهامة التي تمنحك الثقة بنفسك.

5- حققي إنجازاً

من المعروف بأن تحقيق أي إنجاز مهما كان بسيطاً، يساهم في رفع الروح المعنوية للمرء، لذا لا بد من أن تسعى المرأة إلى تحقيق الإنجازات بشكل مستمر، لتكتسب المزيد من الثقة كلما حقق إنجازاً في حياتها.

#المرأة #الرجل

أخبار ذات صلة

هذه هي الصفات التي ترغبها المرأة في الرجل

الرجل

أكثر الأشياء التي تغضب الرجل من المرأة

2017-636239105177813471-781_608x403

أشياء بسيطة تفعلينها تثير الرجل بشكل غير متوقع

2017-636238999450992670-99_608x403

المرأة الجميلة خطر على الرجل

2017-636244030537385402-738_608x403

ما هو أول شيء يلفت نظر المرأة في الرجل؟

السمراء

الرجل يفضل المرأة السمراء

الأكثر قراءة اليوم

منظومة " الزناد الذكي " : سلاح اسرائيل المقبل في غزة وهكذا سيتم استخدامه

القاهرة تعتزم مواصلة فتح معبر رفح البري بعد رمضان

زوجان فلسطينيان يتعرضان للإهانة من قبل عناصر أمن إسرائيليين في مطار يوناني!

رئيس الشيشان يفاجئ الجمهور بإحضار صلاح للتدريب (شاهد)

هآرتس: ليبرمان لم يستبعد خلال جلسة الكابنيت تقديم مساعدات لغزة

عدسات تصوّر حقيبة غريبة خلال قمة ترامب وكيم (صورة)

لقاء تاريخي بين ترامب و كيم و توقيع وثيقة "شاملة"

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان من حدود غزة: هدنة طويلة الأمد ومساعدات إنسانية بعد الافراج عن الجنود الاسرى

الحكومة الفلسطينية - ارشيف

الحكومة :التركيز على قضية رواتب غزة يبرئ اسرائيل من مسؤولية الحصار وتهاجم حماس

الكابينت

معاريف : وزراء الكابينت غير قادرين على اتخاذ قرارات بخصوص قطاع غزة

مظاهرات برام اللله دعما لغزة

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

حماس- ارشيف

مطالب إسرائيلية بتغيير التعامل مع حماس.. كيف ستكون؟

الاتصالات الفلسطينية