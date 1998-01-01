5 طرق بسيطة لتكتسب المرأة الثقة التي يريدها الرجل

وكالات / سما /

تحتاج المرأة لأن تكون واثقة من نفسها، وأن تتحلى بشخصية قوية لتتمكن من التعامل مع أي ظرف بحكمة وشجاعة، ولتؤدي دورها في بناء علاقة زوجية صحية مع شريك حياتها على أتم وجه.

فيما يلي 5 وسائل بسيطة يمكن أن تساهم في اكتساب المرأة للثقة التي يرغب بها زوجها، والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة العلاقة الزوجية، وفق ما ورد في موقع "فاميلي هاو" الإلكتروني:



1- الأخذ بالإعتبار المميزات التي تتحلين بها



هذه هي الطريقة المثلى والخطوة الأولى في عملية بناء الثقة بنفسك، فأنت تمتلكين مميزات ومقدرات كثيرة، لذا يجب أن تكوني فخورة بهذه المميزات وأن تعملي على تنمية وتطوير مقدراتك لتكوني قادرة على لعب دور فعال في الحياة الزوجية.



2- أنظري في المرآة وركزي على الإيجابيات



عندما ننظر عادة إلى المرآة، نتمنى بأن نحُدث بعض التغيرات على مظهرنا، وهذا يولد لدينا شعوراً بالنقص ويضعف الثقة بأنفسنا، لذا لا بد من التركيز على الإيجابيات عند النظر في المرآة، وهذا ينطبق على المرأة التي ينبغي عليها أن تركز على النواحي الجميلة في مظهرها، لتتخلص من الشعور بالنقص وتكون أكثر ثقة بنفسها.



3- أكثري من الضحك



قومي بالبحث عن الأشياء التي تسعدك وتدخل السرور إلى قلبك، مارسي الضحك وكوني فخورة بنفسك، ابحثي عن الشيء الجميل في حياتك وتحلي بالتفاؤل والإيجابية والمرح، فهذا سيمنحك دفعة قوية وشعوراً لا يضاهى بالثقة بالنفس.



4- مارسي الرياضة



قد يظن البعض بأن ممارسة الرياضة مفيدة للجسم فقط، إلا أنها أيضاً تفيد في تعزيز الثقة بالنفس، وخاصة إن حقق المرء إنجازاً من خلال ممارستها، كتخفيض الوزن مثلاً، لذا لا تترددي في ممارسة الرياضة بشكل مستمر فهي أحد المفاتيح الهامة التي تمنحك الثقة بنفسك.



5- حققي إنجازاً



من المعروف بأن تحقيق أي إنجاز مهما كان بسيطاً، يساهم في رفع الروح المعنوية للمرء، لذا لا بد من أن تسعى المرأة إلى تحقيق الإنجازات بشكل مستمر، لتكتسب المزيد من الثقة كلما حقق إنجازاً في حياتها.