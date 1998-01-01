مليونا مصل يؤمون الحرم المكي.. "اللهم حرر المسجد الأقصى"

الرياض / وكالات

أدى نحو مليوني مصل صلاة التراويح والقيام في ليلة السابع والعشرين من رمضان في الحرم المكي.



وقالت رئاسة شؤون الحرمين في تغريدة لها، الثلاثاء، "في ليلة السابع والعشرين من رمضان..أكثر من مليوني مصلٍ يتمون صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام".

وتعالت أصوات الدعاء، التي خصصها المصلون، للمسجد الأقصى، وفلسطين، منها " اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة المحتلين الغاصبين المعتدين".



وفي دعاء القنوت بصلاة التهجد أخذ إمام الحرم المكي، الشيخ عبد الرحمن السديس، يردد ومن خلفه المصلون الكثير من الأدعية التي تطلب الهداية والخير للأمة الإسلامية.



كما خص الأقصى بدعائه، قائلا : "اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة المحتلين الغاصبين المعتدين ،اللهم اجعله شامخا عزيز إلى يوم الدين اللهم لا تمكن لأعدائك فيها اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات واجمعنا في المسجد الأقصى يا ذا الجلا والإكرام".



كما دعا للمستضعفين في فلسطين وبلاد الشام ، قائلا :"اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في بلاد الشام ،اللهم أنزل فرجك وعافيتك لإخوتنا المتضررين في كل مكان".