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"خدمات الطفولة" و"زكاة الدرج" يوزعان 500 وجبة إفطار على الأسر المحتاجة

الثلاثاء 12 يونيو 2018 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وزعت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية ولجنة زكاة الدرج، 500 وجبة إفطار على الأسر المحتاجة في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، بتمويل من جمعية البركة الجزائرية.

وأوضح د. عامر عفانة نائب رئيس خدمات الطفولة ، أن كل أسرة حصلت على عدد وجبات كافي لإشباع أفرادها، وذلك في إطار المشاريع التي تنفذ من أجل التخفيف من الأعباء الواقعة عليهم والحد من حجم المعاناة التي يعيشونها وسط الأوضاع الإقتصادية الصعبة.

وقال عبد القادر أبوالنور رئيس زكاة الدرج: " نحن كما عهدنا أهلنا في الجزائر بدعمهم المتوا صل لفلسطين في جميع القضايا، هاهم اليوم يقدمون لأسرنا وجبات الإفطار للوقوف معهم ومساندتهم وسط الحصار لتعزيز صمودهم".

كما أبرق أبوالنور، بشكره من أرض الاثني مليون محاصر إلى أرض المليون شهيد، ولجمعية البركة  الذين ما بخلوا على الأسر المستورة بشيء من عطائهم.

#خدمات الطفولة

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