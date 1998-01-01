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الرقابة المصرية تمنع عرض فيلم كارما للمخرج خالد يوسف

الثلاثاء 12 يونيو 2018 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرقابة المصرية تمنع عرض فيلم كارما للمخرج خالد يوسف



عالم الفن

سحبت الرقابة المصرية ترخيص عرض فيلم كارما للمخرج خالد يوسف قبل ثلاثة أيام من موعد خروجه إلى صالات العرض، بعد صدور "قرارات سيادية بمنعه"، بحسب ما قال المخرج لوكالة فرانس برس الاثنين.

وجاء القرار بسحب تراخيص فيلم "كارما" قبل يوم واحد من الاحتفال بالعرض الخاص له، الذي كان من المقرر أن يقام الثلاثاء 12 يونيو الجاري، وطرحه رسميا في دور العرض السينمائية يوم الخميس المقبل للمنافسة في موسم عيد الفطر.

وقال المخرج في اتصال هاتفي "حصلت على تصريح عرض الفيلم منذ شهرين من الرقابة من دون أن تبدي أي ملاحظة على النسخة النهائية المعدة للعرض".

وأضاف "فوجئت بأن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية (خالد عبد الجليل) يتصل بي ويبلغني بأنه صدرت قرارات سيادية (من أجهزة أمنية) بمنع الفيلم".

وفيلم كارما الذي كان من المفترض أن يعرض في السينما الخميس المقبل، هو أول فيلم للمخرج خالد يوسف منذ أن توقف عن العمل في السينما وتفرغ للعمل السياسي، بعد ثورة العام 2011 التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.

#خالد يوسف #الرقابة المصرية

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