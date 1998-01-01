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عابد فهد : لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف

الثلاثاء 12 يونيو 2018 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عابد فهد : لم أتعمّد أن أقلّد صوت جورج وسوف



عالم الفن

استطاع النجم السوري عابد فهد أن يكون من أكثر الممثلين جدلًا و متابعة في شهر رمضان المبارك الحالي، من خلال شخصية "جابر" التي يقدّمها بصورة مختلفة ومنفردة عن أدواره السابقة، فيفتح الممثل السوري الموهوب خزانة أدواته وإمكاناته التمثيلية، ليطلق العنان لموهبته لتقديم شخصية، يبدو أنه مسيطر عليها بشكل كامل من ألفها إلى يائها.

شخصية "جابر" نالت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق "عابد" من خلالها إشادات واسعة، لتمكنه من أدقّ تفاصيل الشخصية والسيطرة على مختلف جوانبها، من النواحي الحسية والإدراكية، وردات الفعل المناسبة في الوقت المناسب.

وعلى الرغم من كل الإشادات التي يحققها "عابد"، إلا أنّ هناك العديد من الانتقادات أو الملاحظات حول شخصية "جابر"، نقلناها للنجم السوري، ولعلّ في مقدمتها إن كان قد تعمّد تقليد صوت سلطان الطرب "جورج وسوف" في شخصية "جابر"، خصوصًا وأنّ التشابه واضح بين نبرتي الصوت، يجيب عابد في حديث حصري لـ"سيدتي نت": "أستغرب من هذا الموضوع فكل هذه الشخصية والتركيبة وبنائها، والجهد الكبير المبذول في بناء هذه الشخصية الشعبية الخارجة من الزراعة والأرض وتربية الأغنام، وطريقة المشي وتعابير الوجه، لم تلفت الانتباه سوى طريقة نبرة الصوت".

يضيف عابد: "هذه النبرة وطريقة الكلام خرجت بالصدفة خلال تحضير الشخصية لا أكثر ولا أقل، ولم أتعمّد أن أقلّد صوت أحد" .

ولا يرى عابد أنّ المسلسل يعاني بطئًا في أحداثه ويقول : "العمل ليس بطيئًا إطلاقًا، فالمسلسل استطاع أن يتحول ويصل إلى ذروته في الحلقة الخامسة عشرة، وسيكمل بتصاعد أكبر".

ويوضح عابد أن ليس من الطبيعي أن يتم لقاء الشخصيتين من بداية العمل، ويقول: من المنطقي أن يتم تقديم شخصيتي "جابر" و"أميرة" بشكل طبيعي ومنطقي، ضمن تسلسل أحداث يؤدي إلى لقائهما مع بعضهما البعض، وبالتالي يجب أن يكون اللقاء نتيجة حدث طبيعي ومنطقي، حدث مصادفةً، يؤدي إلى تعارفهما وزواجهما، وإلا تصبح الأمور عبارة عن مصادفة مركبة وغير منطقية".

وعن ترتيب الأسماء وعدم تصدّره تيتر المسلسل، لا يرى عابد مشكلة في ذلك، ويقول في حديثه لـ"سيدتي نت": "الأسماء بالنسبة لي تحصيل حاصل، فأنا منذ زمن معروف من أنا، والأسماء لا تقدّم ولا تؤخّر بالنسبة لي".

وعبّر "عابد" عن رضاه الكبير عن نتائج العمل لغاية الآن، والأثر الذي تتركه شخصية "جابر" لدى الجمهور، الذي يركز على كل تفاصيلها وطريقة أدائه لها، بدءًا بطريقة كلامه وتعابير وجهه، وصولًا إلى ملابسه ومشيته وغيرها من التفاصيل .

#عابد فهد #جورج وسوف

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