مؤشر بورصة فلسطين يسجل ارتفاعا بنسبة 0.23%

رام الله / سما /

سجل مؤشر بورصة فلسطين الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.23%، اليوم الثلاثاء، في جلسة وصلت قيمة تداولاتها إلى أقل من نصف مليون دولار.

وأغلق مؤشر "القدس" تداولات الجلسة على (543.10) نقطة، مرتفعا بمقدار 1.22، مدفوعا بارتفاع قطاعات البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%، والصناعة 0.04%، والتأمين بنسبة 1.22%، والاستثمار بنسبة 0.79%، وانخفاض قطاع الخدمات بنسبة 0.06%

ومن بين 17 شركة جرى التداول على اسهمها، ارتفعت أسهم 4 شركات، واستقرت أسهم 8 شركات، وأغلقت أسهم 5 شركات على تراجع.

والشركات الرابحة هي: ترست بنسبة 4.80%، وفلسطين للتنمية والاستثمار بنسبة 2.31%، وبنك فلسطين بنسبة 0.40%، والعالمية المتحدة للتأمين بنسبة 0.53-%، والقدس للمستحضرات الطبية بنسبة 0.32%، والعربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) بنسبة 0.45-%، والاتصالات الفلسطينية بنسبة 0.23-%.

وشهدت البورصة في جلستها 101 صفقة شملت (183,146) سهما، بقيمة إجمالية بلغت (382,939.473) دولار.