صندوق التشغيل وبنك فلسطين يوقعان اتفاقية بـ 50 مليون دولار

رام الله /سما/

وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وبنك فلسطين اتفاقية تعاون بخمسين مليون دولار لتمويل مشروع انشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للخريجين والشباب العاطلين عن العمل .

وتقضي الاتفاقية التي تأتي بالشراكة مع وزارتي العمل والمالية بالتزام بنك فلسطين بتقديم خمسين مليون دولار على شكل قروض ميسرة وبنسبة فائدة متدنية وفترة سماح الى الخريجين والشباب الراغبين في انشاء مشاريع تنموية مدرة للدخل بعد ان يتم دراستها وتقديمها من مكاتب التشغيل الموحد لصندوق التشغيل الموحد لصندوق التشغيل المنتشرة في كافة المحافظات .

وسيوقع الاتفاقية من جانب صندوق التشغيل ووزارة العمل رئيس مجلس الادارة وزير العمل الدكتور مأمون ابو شهلا، وعن بنك فلسطين المدير العام رشدي الغلابيني، بحضور وزير المالية الدكتور شكري بشارة وذلك يوم غد الاربعاء الموافق 13 حزيران 2018 الساعة العاشرة صباحا في مقر الصندوق بمدينة رام الله.

وتتيح الاتفاقية التي ستستمر لسنوات قادمة للأشخاص المهتمين بإنشاء مشاريع انتاجية بالحصول على قروض شخصية من بنك فلسطين تصل الى 15 الف دولار للقرض الواحد بعد ان يتم دراسة المشروع وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل شباك الخدمات الموحد التابع لصندوق التشغيل الموجود في كافة المحافظات.