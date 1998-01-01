نفتالي بينيت : قريبا ستصبح الضفة الغربية جزءا من دولة اسرائيل

القدس / سما /

قال رئيس حزب “البيت اليهودي” ووزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، إن “يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية) وجميع المستوطنات فيها ستصبح قريبا جزء من دولة إسرائيل”.

جاءت تصريحات بينيت، تعليقا على قيام شرطة الاحتلال، صباح اليوم، بإخلاء 15 منزلا في مستوطنة “نتيف هافوت” المقامة على تلة تعود لمواطنين فلسطينيين في بلدة “الخضر” غربي بيت لحم، وفق موقع “0404” العبري الإخباري.

وأكد بينت، في هذا الصدد مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على إقامة حي استيطاني في مكان البؤرة، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بتحقيق ذلك، وأنه سيتم بناء حي ضخم على هذا التل.

ويأتي إخلاء مستوطنة “نتيف هافوت” في أعقاب قرار المحكمة العليا ردا على التماس تقدم به أصحاب الأراضي الفلسطينيين ، بعد 18 عاما من إقامة البؤرة الاستيطانية في المكان.ونص قرار المحكمة الذي صدر في أيلول/ سبتمبر 2016، على أن المنازل في المستوطنة بنيت من دون التصاريح اللازمة على قطع أرض لا تُعتبر “أرض دولة”.