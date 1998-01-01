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الشعبية تحذر من تشويه صورة المناضلين وتعتبرها جريمة

الثلاثاء 12 يونيو 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تحذر من تشويه صورة المناضلين وتعتبرها جريمة



رام الله /سما/

حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أجهزة أمن السلطة وبلطجيتها مسئولية تشويه صورة أحد رفاقها المناضلين في سياق جهودها المستميتة لوقف الحراك الجماهيري الذي بدأ يتصاعد في الضفة ضد العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

واعتبرت الجبهة أن الإساءة بحق أحد رفاقها المناضلين والأسرى المحررين من مخيم الدهيشة والذي قضى في سجون الاحتلال أكثر من 7 أعوام وفبركة شريط بحقه هو محاولة مشبوهة ومكشوفة لن تنطلي على أحد لشيطنة شباب الحراك والإساءة إلى المشاركين فيه.

وأكدت الجبهة أنها سوف تتابع هذا الملف وتحّمل الجهات والأفراد ومن يقفوا وراء هذا التشويه المقصود للمناضلين.

وشددت الجبهة بأن الرد على ممارسات الأجهزة الأمنية وبلطجيتها باستمرار الحراك الجماهيري وامتداده لكافة مدن الضفة لتوجيه رسائل قوية رافضة للعقوبات المفروضة على القطاع، وتأكيداً على أن شعبنا الفلسطيني موحداً في مواجهة هذه العقوبات.

ودعت الجبهة كل المناضلين والمناضلات إلى مواجهة مثل هذه السلوكيات والتصدي لها وكشفها وعدم الرضوخ لها أو الانحناء أمام سياسات البلطجة والعربدة والتلفيق.

#الشعبية #الدهيشة #غزة

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