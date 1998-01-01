مايكروسوفت تضع خوادمها في أعماق البحر

وكالات / سما /

نشرت شركة "مايكروسوفت" شريط فيديو يظهر عملية وضع مئات الخوادم تحت سطح البحر، في عملية ترمي لزيادة سرعة الإنترنت وتحسين استدامة البيئة.

فقد وضع خبراء عملاق التكنولوجيا 864 خادما داخل أسطوانة بيضاء اللون، يمكن إبقاؤها لمدة 5 سنوات هناك دون الحاجة إلى صيانتها.

ووضعت الأسطوانة البيضاء، التي يبلغ طولها 12 مترا قرب أرخبيل أوركني شمالي اسكتلندا.

وفكرة إغراق الخوادم في مياه البحر، جزء من مشروع للشركة الأميركية انطلق عام 2014، ويسعى إلى تحديد أفضل السبل المستدامة بيئيا لإدارة البيانات.

وذكرت "مايكروسوفت" أن وجود مركز البيانات تحت البحر يعود لأسباب تتعلق بكفاءة الطاقة ونقل سريع للبيانات.

وأوضحت أن نحو نصف عدد سكان العالم يعيشون في نطاق 200 كلم عن الشواطئ، لذلك يساهم وجود خوادم قريبة تأمين أسرع لخدمات الإنترنت لسكان المدن الساحلية.