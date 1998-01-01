جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مايكروسوفت تضع خوادمها في أعماق البحر

الثلاثاء 12 يونيو 2018 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تضع خوادمها في أعماق البحر



وكالات / سما /

نشرت شركة "مايكروسوفت" شريط فيديو يظهر عملية وضع مئات الخوادم تحت سطح البحر، في عملية ترمي لزيادة سرعة الإنترنت وتحسين استدامة البيئة.

فقد وضع خبراء عملاق التكنولوجيا 864 خادما داخل أسطوانة بيضاء اللون، يمكن إبقاؤها لمدة 5 سنوات هناك دون الحاجة إلى صيانتها.

ووضعت الأسطوانة البيضاء، التي يبلغ طولها 12 مترا قرب أرخبيل أوركني شمالي اسكتلندا.

وفكرة إغراق الخوادم في مياه البحر، جزء من مشروع للشركة الأميركية انطلق عام 2014، ويسعى إلى تحديد أفضل السبل المستدامة بيئيا لإدارة البيانات.

وذكرت "مايكروسوفت" أن وجود مركز البيانات تحت البحر يعود لأسباب تتعلق بكفاءة الطاقة ونقل سريع للبيانات.

وأوضحت أن نحو نصف عدد سكان العالم يعيشون في نطاق 200 كلم عن الشواطئ، لذلك يساهم وجود خوادم قريبة تأمين أسرع لخدمات الإنترنت لسكان المدن الساحلية.

#مايكروسوفت #البحر

أخبار ذات صلة

﻿صوت غامض من أعماق الفضاء يثير العلماء والفلكيين

مسبار أمريكي في مهمة لاستكشاف أعماق المريخ

هل تتخلى مايكروسوفت عن ويندوز؟

هاتفان ذكيان بسعر زهيد من مايكروسوفت

مايكروسوفت تدمج خدمات تخزين جديدة على iOS

مايكروسوفت تقرر عدم الاستثمار ماليا في سيانوجين

الأكثر قراءة اليوم

إيال زامير يتحدث عن تاريخه مع " حماس "

منظومة " الزناد الذكي " : سلاح اسرائيل المقبل في غزة وهكذا سيتم استخدامه

هنية يتهم عباس بعدم الجدية في تطبيق المصالحة بهدف التخلص من غزة وإقصاء حماس

رئيس الشيشان يفاجئ الجمهور بإحضار صلاح للتدريب (شاهد)

كاتب اسرائيلي : أهل غزة يعيشون في معسكر اعتقال محاط بحراس

لقاء تاريخي بين ترامب و كيم و توقيع وثيقة "شاملة"

عدسات تصوّر حقيبة غريبة خلال قمة ترامب وكيم (صورة)

الأخبار الرئيسية

مظاهرات برام اللله دعما لغزة

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

حماس- ارشيف

مطالب إسرائيلية بتغيير التعامل مع حماس.. كيف ستكون؟

معبر رفح -ارشيفية

القاهرة تعتزم مواصلة فتح معبر رفح البري بعد رمضان

المسجد الاقصى

صور .. 350 الف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الاقصى

ليبرمان - ارشيف

هآرتس: ليبرمان لم يستبعد خلال جلسة الكابنيت تقديم مساعدات لغزة

الاتصالات الفلسطينية