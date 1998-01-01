متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

رام الله /سما/



تظاهر العشرات من المواطنين في رام الله ظهر اليوم مطالبين بالإلغاء الفوري لكافة الإجراءات "العقابية" المفروضة على قطاع غزة، عبر اعتصام أقامه "حراك رفع العقوبات" على دوار المنارة وسط المدينة.

ورفع المشاركون في الاعتصام اللافتات المطالبة برفع "العقوبات" عن غزة فورا، وصرف رواتب الموظفين، ورددوا شعار: "شعب واحد، هم واحد، وعدو واحد"، مؤكدين أن حراكهم لن يتوقف إلا بإلغاء كافة "العقوبات" المفروضة على القطاع.



ودعا المشاركون إلى اعتصام ثالث كبير يوم غد الأربعاء على دوار المنارة وسط رام الله الساعة 9:30 مساء.

