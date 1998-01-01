طبريا يتوج بلقب بطولة العودة الرمضانية الكروية

رام الله / سما /

توج فريق "طبريا" ببطولة العودة الرمضانية الكروية بفوزه في المباراة النهائية على فريق شفاعمرو بنتيجة 2-صفر، سجلهما على الحواجري، ومحمود أبو خصيوان في البطولة التي نظمتها حركة فتح منطقة الشهيدين سعد صايل وصخر حبش على مدار الشهر الفضيل وذلك على ملعب الجماهير بدير البلح.

وأقيمت المباراة تحت الأضواء الكاشفة .

بعد نهاية المباراة تم تكريم رعاة البطولة، وعائلة الشهيدة المسعفة رزان النجار، وجريح مسيرات العودة الكبرى نجم نادي جمعية الصلاح محمد عبيد، وتتويج فريق طبريا بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، وفريق شفاعمرو بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، واللاعب فادي المبحوح بجائزة اللاعب المثالي، ونجم الدين نجم بكأس هداف البطولة برصيد 9 اهداف، ومحمد عمر البحيصي بجائزة افضل اخلاق رياضية، وأفضل حارس مرمى في البطولة على الحواجري .