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مشتهى يفوز ببطولة العودة الجامعية لكرة الطاولة

الثلاثاء 12 يونيو 2018 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشتهى يفوز ببطولة العودة الجامعية لكرة الطاولة



غزة / سما /

توج اللاعب محمد مشتهى بلقب بطولة حق العودة بكرة الطاولة الخاصة بالعاملين في الجامعات، والتي نظمها القسم الرياضي في جامعة الاسراء، بفوزه على مصطفى دياب بنتيجة ثلاثة أشوط لشوطين في المباراة الحماسية والقوية التي استضافتها طاولات الجامعة، بحضور د. عدنان الحجار رئيس الجامعة، وحجازي القرشلي مدير دائرة الموارد البشرية، وعمداء الكليات، وجمهور كبير.

وفي الحفل الختامي، قال د. الحجار إن هذه البطولة تأتي في إطار تعزيز التواصل بين طاقم العمل في الجامعة .

بدورة أشاد الحكم الدولي، وممثل الاتحاد حميد حسب الله بدور جامعة الإسراء المميز في المسيرة التعليمية، والرياضية وفي الختام وزعت الكؤوس والميداليات على الفائزين.

#كرة الطاولة #محمد مشتهى

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