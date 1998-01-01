القائمة النهائية لشباب خانيونس بكأس فلسطين

وكالات / سما /

كشف نادي شباب خانيونس عن القائمة الرسمية للفريق, التي ستغادر للضفة المحتلة في الحادي والعشرين من يونيو المقبل, لمواجهة هلال القدس في إياب كأس فلسطين.

ويضم الوفد 41 شخصا، بينهم 7 من الجهاز الفني، و11 إداريا يشملون إعلاميا ورجل أعمال، بالإضافة إلى 23 لاعبا.

وتشمل القائمة رئيس الوفد عيسى صباح، والإداريين محمد القرم، ونصر عوض، وخالد صقر، وعصام جودة, وفريد الأشقر, ورياض أبو شمالة, وخالد شقورة, وسليم أبو زيد, ورجل الأعمال إبراهيم العشي، والإعلامي علي دحلان، والجهاز الفني المكون من محمد أبو حبيب، ومحمود عواد، ووائل موسى، ومجدي الأشقر، وكامل السباخي، ومحمد الهسي، وهاني بربخ.

أما قائمة اللاعبين فتضم: حسن حنيدق، وعبد المجيد يوسف، وعبد الرحمن الحاج، ومحمد السميري، وإسلام أبو عبيدة، ومحمد سلامة، وباسل أبو بطنين، ومحمد أبو موسى، ومعتز أبو سل، وخالد القوقا، وهيثم فتيحة، وإبراهيم أبو سمرة، وإبراهيم أبو عبيدة، ووليد أبو موسى، ومحمد الحلاق، وبلال النمنم، ورفيق عاشور، وحازم شكشك، وأمجد أبو شقير، وإسماعيل جبر، وبهاء السباخي، ومحمد الفقعاوي, وإبراهيم سلامة.