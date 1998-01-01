هيئة الأسرى: شهادات متواصلة لأسرى ومعتقلين تعرضوا لظروف اعتقال قاسية

رام الله / سما /

رصد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، شهادات جديدة لأسرى ومعتقلين يروون فيها ما تعرضوا له من ظروف اعتقال همجية من قبل جنود الاحتلال والمحققين.

وقد روى المعتقل إيهاب كباجة (18 عاماً ) من مدينة القدس، تفاصيل اعتقاله مشيراً بأنه قد جرى ايقافه بعدما داهمت قوات الاحتلال منزله الساعة الرابعة فجراً، ومن ثم انهال عليه الجنود بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده، واقتادوه بعدها إلى مركز توقيف المسكوبية للتحقيق معه، وخلال استجوابه لم يسلم الفتى من التهديد باعتقال والديه ومن الاهانة والشتم بأقذر المسبات بهدف الضغط عليه لانتزاع اعترافات منه، بقي في المسكوبية 14 يوماً وتم نقله فيما بعد إلى معتقل “مجيدو”.

في حين نكل جيش الاحتلال بالأسير علي زيدان (19 عاماً) من بلدة ديراستيا قضاء سلفيت، بعد اقتحام منزله ليلاً والاعتداء عليه وضربه بعنف خلال اقتياده بالجيب العسكري إلى معتقل “مجيدو”.

بينما اشتكى الطفل أيهم عدوي (14عاماً) من مخيم العروب قضاء مدينة الخليل، والقابع في معتقل “عوفر”، من ظروف التحقيق الصعبة التي تعرض لها خلال تواجده في مركز توقيف “عتصيون”، حيث لم يتوقف المحققون عن ضربه على رأسه وصفعه وشتمه وتهديده باعتقال ذويه في حال لم يعترف بالتهم الموجه ضده.