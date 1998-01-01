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جوزيه مورينيو يحدد أهدافه الصيفية ويستبعد أليكس ساندرو

الثلاثاء 12 يونيو 2018 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوزيه مورينيو يحدد أهدافه الصيفية ويستبعد أليكس ساندرو



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي مانشستر يونايتد ليس لديه أي خطط بشأن التعاقد مع البرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت التقارير الصحفية في إنجلترا قد تحدثت في الأيام الماضية عن اهتمام مانشستر يونايتد بشكل كبير بالتعاقد مع أليكس ساندرو من أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر الذي طالما عانى منه الشياطين الحمر في السنوات الماضية.

ولكن ذكرت صحيفة “Manchester evening news” الإنجليزية أن إدارة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد لا يرغب في التعاقد مع أليكس ساندرو من الأساس.

وأشارت الصحيفة أن مورينيو قد وضع الاستراتيجية الصيفية التي سيسير عليها مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، حيث يرغب في التعاقد مع قلب دفاع، ومهاجم يساعد البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأكملت الصحيفة الإنجليزية أن من الممكن التعاقد مع ظهير أيسر، إذا وجد مورينيو اللاعب الذي يبحث عنه، ولكنه راضٍ عن أداء الثنائي أشلي يونج، ولوك شاو.

 

الجدير بالذكر أن أليكس ساندرو لم يستدعى للمشاركة مع منتخب بلاده البرازيلي في فعاليات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا هذا الشهر.

#جوزيه مورينيو

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