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تقارير فرنسية: جريزمان يرفض برشلونة ويفضل البقاء مع اتلتيكو مدريد

الثلاثاء 12 يونيو 2018 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير فرنسية: جريزمان يرفض برشلونة ويفضل البقاء مع اتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

أكدت قناة “كانال فرنسا” صباح اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان هداف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قرر البقاء مع الروخي بلانكوس ورفض النادي الكاتالونيبرشلونة الذي كان يريد ضمه هذا الصيف، وذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقده بعد ساعات قليلة.

 
 

ويستعد النجم الفرنسي وهداف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان جريزمان لعقد مؤتمر صحفي اليوم في الثانية والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، من أجل تحديد مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخرجت الكثير من التقارير في الأونة الأخيرة، تشير إلى أن اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان أبلغ زملاءه في نادي أتلتيكو مدريد بأنه باقٍ معهم ، وذلك قبل صافرات الاستهجان التي أطلقت نحوه من جانب الجمهور لدى دخوله الملعب في المباراة أمام إيبار في الدوري الإسباني الذي انتهى.

وأفادت هذه التقارير أن جهود نادي أتلتيكو مدريد واللاعبين والجهاز الفني نجحت بإقناع جريزمان بالبقاء مع فريق العاصمة الإسبانية خلال الموسم المقبل ، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من صفوف نادي برشلونة.

ووفقاً للقناة الفرنسية الشهيرة فإن أنطوان جريزمان الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 المقامة على الأراضي الروسية، قرر تجديد عقده مع نادي أتلتيكو مدريد ورفض عرض نادي برشلونة.

#جريزمان #اتلتيكو مدريد

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