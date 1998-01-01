المنتخب المصري يكشف عن أخر تطورات اصابة محمد صلاح

وكالات / سما /

كشف منتخب مصر الأول عن أخر تطورات اصابة نجم الفراعنة وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح.

وقال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي للفريق في روسيا:” نتابع الحالة كل يوم منذ اللحظة الأولى لإصابته، إذ خضع صلاح لجلسات علاج يومية، وزاول تدريبات علاجية فى صالة اللياقة البدنية ، واليوم عاد مرة أخرى للملعب من خلال تدريبات فردية، مؤكدا أنه يستحيل أن نضغط على اللاعب من أجل المشاركة، فهو ابننا ومستقبله يهمنا”.

وكان محمد صلاح قد تعرض لاصابة في الكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الاسباني.

ولم يتحدد بعد مسألة مشاركة صلاح في لقاء مصر أوروجواي الجنعة المقبل بمستهل مشوار الفراعنة بكأس العالم 2018 من عدمها.