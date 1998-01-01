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ريال مدريد يعرض على توتنهام صفقة تبادلية لخطف هدف برشلونة

الثلاثاء 12 يونيو 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يعرض على توتنهام صفقة تبادلية لخطف هدف برشلونة



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية صباح اليوم الثلاثاء، عن عرض فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، على نادي توتنهام الإنجليزي النجم الويلزي جاريث بيل، مقابل التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن هدف النادي الكاتالوني برشلونة هذا الصيف.

 

وخرجت الكثير من الشائعات في الأونة الأخيرة، تشير إلى رغبة مسئولي نادي برشلونة في ضم النجم الدنماركي لنادي توتنهام كريستيان إيركسن، صانع الألعاب المميز وأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الثلاثة الأخيرة، ليكون بديلاً لرحيل النجم الإسباني أندريس إنييستا.

في المقابل واصل النجم الويلزي جاريث بيل التلميح إلى رحيله عن ريال مدريد بعد تألقه الملفت في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بتسجيله هدفين خلال نصف ساعة فقط اشترك فيها كبديل لإيسكو، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن فلورنتينو بيريز حريص على إعادة الويلزي جاريث بيل إلى ناديه السابق توتنهام الإنجليزي، مقابل التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن ليحل محل الكرواتي لوكا مودريتش.

وأشارت إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، على استعداد للتخلي عن الهداف التاريخي لمنتخب ويلز جاريث بيل وبالإضافة إلى بعض المال، من أجل موافقة نادي توتنهام الإنجليزي على رحيل كريستيان إريكسن.

#ريال مدريد #توتنهام

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