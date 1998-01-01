قلق في بلجيكا بسبب إصابة إيدين هازارد

وكالات / سما /

عاشت جماهير المنتخب البلجيكي ليلة صعبة عقب خروج نجم نادي تشيلسي إيدين هازارد متأثراً بإصابته في المباراة الإعدادية الأخيرة أمام منتخب كوستاريكا قبل السفر إلى روسيا من أجل خوض غمار البطولة

هازارد كان قد خرج في الدقيقة 70 من المباراة بعد تدخل عنيف من لاعب منتخب كوستاريكا على قدمه مما جعله يخرج بعد ذلك سريعاً خوفاً من تفاقم الإصابة .

وصرح زميله في المنتخب ميرتنيز قائلاً” هازارد بخير، لقد شعر بالقلق عقب التدخل لكن لا يوجد أي خطر عليه “.

يُذكر أن المنتخب البلجيكي نجح في الفوز في اللقاء على حساب كوستاريكا بنتيجة 4/1، حيثُ سجل لوكاكو هدفين نجم مانشستر يونايتد بالإضافة إلى ميرتينز نجم نابولي كما إختتم الاهداف باتشواي لاعب بوروسيا دورتموند .

وأضاف ميرتينز قائلاً ” هازارد تلقى الضربة في قدمه لذلك شعر بالخوف أن يستكمل المباراة،اعتقد أنه مجرد تغيير وقائي ” .

وفي نفس السياق نجح منتخب بلجيكا في تقديم أداء رائع في المباريات الودية التي خاضها قبل بطولة كأس العالم ليجعل الجميع يترقب هل تنجح بلجيكا في خطف اللقب من الكبار ؟؟ .

الجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا متواجد في المجموعة السابعة مع منتخب إنجلترا بالإضافة إلى منتخب تونس ومنتخب بنما .