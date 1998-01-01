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25 دولة تجتمع بعد منتصف الشهر الجاري لمناقشة ازمة الاونروا المالية

الثلاثاء 12 يونيو 2018 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
25 دولة تجتمع بعد منتصف الشهر الجاري لمناقشة ازمة الاونروا المالية



غزة / سما /

 أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن اللجنة الاستشارية لوكالة الاونروا ستعقد اجتماعا في الثامن عشر من الشهر الجاري في الاردن، بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية من أجل وضع رؤية شاملة للأزمة المالية التي تعانيها الأونروا لتقديمها لاجتماع الدول المانحة في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

وقال أبو هولي لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الثلاثاء، إن لقاءات ستعقد مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع سيتم خلالها طرح ورقة عمل حول كيفية دعم موازنة الأونروا، وانقاذ ما يمكن إنقاذه لأن اللاجئ سيقف متحديا لكل المتآمرين على حق العودة.

وشدد على دعم وكالة الاونروا لكافة توجهاتها في المحافل الدولية والعربية لجلب الدعم المالي لموازنتها لأنه لا مجال لأي خيارات أخرى لما لذلك من آثار على المستويات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

واوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين أنه بحث مع مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة، مبينا أن غزة اليوم ليست قابلة للحياة بل قابلة للانفجار كون 80% من أبناء شعبنا في القطاع يعتمدون على الخدمات التي تقدمها الأونروا.

وبين أبو هولي خطورة الأوضاع التي تمر بها الأونروا، مبينا أنه لا توجد موازنة لبرامج الوكالة لهذا الشهر ولشهر آب وربما لا يكون هناك افتتاح للعام الدراسي حيث أصبحت غالبية برامج الأونروا مهددة بالتوقف لعدم وجود مصدر مالي لدعمها.
 

#الاونروا #دول

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