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عدسات تصوّر حقيبة غريبة خلال قمة ترامب وكيم (صورة)

الثلاثاء 12 يونيو 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدسات تصوّر حقيبة غريبة خلال قمة ترامب وكيم (صورة)



واشنطن / وكالات /

رصدت عدسات المصورين في فندق كابيلا بسنغافورة الذي عقدت فيه القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ضابطا أمريكيا يحمل حقيبة كبيرة يعتقد أن بداخلها الشيفرة الخاصة بالسلاح النووي الأمريكي.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن الضابط الأمريكي كان يحمل الحقيبة داخل الفندق في ظل حراسة مشددة مع اقتراب الرئيس الأمريكي من موقع عقد اللقاء.

وتعد هذه الحقيبة أمرا هاما للرئيس الأمريكي ويطلق عليها اسم "كرة القدم النووية" ويحرص المسؤولون الأمريكيون على بقائها مسافة غير بعيدة عن الرئيس الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتحتوي الحقيبة على مجموعة من الشيفرات السرية التي لا يمكن سوى للرئيس تفعيلها بطريقة خاصة عبر جهاز متصل بالسلاح النووي الأمريكي لتشغيل الأسلحة في حال قررت الولايات المتحدة شن هجوم نووي على دولة ما.

يشار إلى أن ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية اليوم الثلاثاء في فندق كابيلا بسنغافورة وتصافحا أمام الكاميرا ثم عقدا لقاء مغلقا..

ووقع الرجلان اتفاقية لم يكشف عن فحواها بعد وقال ترامب إنه سيوضح مضمونها في مؤتمر صحفي سيعقد لاحقا موجها الدعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض.



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