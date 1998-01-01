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المفتي يدعو لمراقبة مراقبة هلال شهر شوال مساء الخميس

الثلاثاء 12 يونيو 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يدعو لمراقبة مراقبة هلال شهر شوال مساء الخميس



القدس المحتلة / سما /

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1439 هـ، وفق 14 حزيران 2018.

وحث المفتي حسين في بيان له، اليوم الثلاثاء، الذي يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس أو أقرب مركز  للإفتاء في منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أحد الأرقام الآتية:

02-6260042

02-6260102

الفاكس:02- 6262495

الجوال: 0599-111984

والهاتف المتنقل:050-5-748584

ونوه إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

وحث الجمهور على متابعة إذاعة صوت فلسطين والتلفاز الفلسطيني والقناة الفضائية الفلسطينية مساء يوم الخميس،  حيث سيتم الإعلان عبر هذه الوسائل الرسمية عن ثبوت هلال شوال أو تعذر ذلك بناءً على قراره بالخصوص.


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