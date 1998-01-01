القاهرة تعتزم مواصلة فتح معبر رفح البري بعد رمضان

القاهرة / وكالات /

أكدت مصادر أمنية مصرية ان السلطات في مصر تعتزم مواصلة فتح معبر رفح البري عقب اجازة عيد الفطر.



وأضافت المصادر ان مصر فتحت معبر رفح البري طيلة شهر رمضان المبارك تنفيذا لتعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمد العمل بالمعبر من تاريخ الثاني عشر من شهر مايو الماضي حتى يوم الخميس القادم نهاية شهر رمضان، لتغلق السلطات المصرية المعبر خلال أيام الجمعة والسبت والاحد القادم وهي فترة اجارة عيد الفطر.



وبحسب مصادر أمنية فان مصر ستعيد فتح المعبر الاثنين القادم عقب عيد الفطر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السييسي الذي شدد على دعم القاهرة المطلق للشعب الفلسطيني، مؤكدا حرص بلاده رفع المعاناة عن اهالي قطاع غزة المحاصر ودعم الفلسطينيين في محنتهم الراهنة بسبب تداعيات نقل السفارة الامريكية الى القدس واعتداء الاحتلال على المظاهرات السلمية الفلسطينية على حدود غزة.

