جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

الثلاثاء 12 يونيو 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية



رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظتي الخليل ونابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من حرس الحدود الاسرائيلي، اعتقلت الشاب عماد عزمي أبو داود (19 عاماً) من الخليل.

وقال المتحدث بلسان الشرطة الاسرائيلية، ان قوة حرس الحدود العاملة في احدى نقاط التفتيش المؤدية للحرم الابراهيمي، اشتبهت بالشاب وطلبت منه خلع معطف كان يرتديه لتسقط السكين على الارض.

وأضاف انه تم اعتقال الشاب الفلسطيني وتحويله للتحقيق.

في الخليل أيضا، اعتقل جنود الاحتلال فجر اليوم شاباً بعد مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل جوهر بالمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صهيب رضوان أبو ثابت بعد اقتحام قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس.

إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية ان جيش وشرطة الاحتلال اعتقلا عددا من الشبان كانوا في طريقهم الى المسجد الاقصى الليلة الماضية لاحياء ليلة القدر، وعرف منهم الأسير المحرر عمر الهريمي من بيت لحم، حيث اعتقل على المعبر الشمالي لمدينة بيت لحم وتم الاعتداء عليه، والشاب مجدي عوّاد من بلدة دير ابو ضعيف قضاء جنين، كما تم اعتقال الشاب محمد ابو عدنان من مخيم بلاطة داخل المسجد الاقصى.


أخبار ذات صلة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

جيش الاحتلال يعتقل 8 شبان ويصادر اسلحة في الضفة الغربية

اعتقال اطفال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية فجرا

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية فجرا

الاحتلال يفرض اغلاقا شاملا على الضفة الغربية و غزة

مستوطنات الضفة - ارشيف

الحكومة الفلسطينية تقر خطة للتصدي لمخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية

سلطات الاحتلال تعلن اغلاق الضفة الغربية وغزة

الأكثر قراءة اليوم

"ألاء مجدي"..فتاة من غزة مصابة بشلل رباعي منذ 12 عاماً استيقظت فجراً وهي تمشي

إيال زامير يتحدث عن تاريخه مع " حماس "

الحياة اللندنية: قلق فلسطيني من «صفقة» أميركية تنقذ غزة وتفصلها عن فلسطين

تفاصيل جلسة الكابينت حول غزة.. خلافات حادة بين ليبرمان و الجيش

هنية يتهم عباس بعدم الجدية في تطبيق المصالحة بهدف التخلص من غزة وإقصاء حماس

رئيس الشيشان يفاجئ الجمهور بإحضار صلاح للتدريب (شاهد)

الكنيست تصادق على خصم اموال السلطة بمقدار ما تدفعه للاسرى واسر الشهداء

الأخبار الرئيسية

حماس- ارشيف

مطالب إسرائيلية بتغيير التعامل مع حماس.. كيف ستكون؟

معبر رفح -ارشيفية

القاهرة تعتزم مواصلة فتح معبر رفح البري بعد رمضان

المسجد الاقصى

صور .. 350 الف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الاقصى

ليبرمان - ارشيف

هآرتس: ليبرمان لم يستبعد خلال جلسة الكابنيت تقديم مساعدات لغزة

منظومة الزناد الذكي

منظومة " الزناد الذكي " : سلاح اسرائيل المقبل في غزة وهكذا سيتم استخدامه

الاتصالات الفلسطينية