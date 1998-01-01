جيش الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظتي الخليل ونابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة من حرس الحدود الاسرائيلي، اعتقلت الشاب عماد عزمي أبو داود (19 عاماً) من الخليل.

وقال المتحدث بلسان الشرطة الاسرائيلية، ان قوة حرس الحدود العاملة في احدى نقاط التفتيش المؤدية للحرم الابراهيمي، اشتبهت بالشاب وطلبت منه خلع معطف كان يرتديه لتسقط السكين على الارض.

وأضاف انه تم اعتقال الشاب الفلسطيني وتحويله للتحقيق.

في الخليل أيضا، اعتقل جنود الاحتلال فجر اليوم شاباً بعد مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل جوهر بالمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صهيب رضوان أبو ثابت بعد اقتحام قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس.

إلى ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية ان جيش وشرطة الاحتلال اعتقلا عددا من الشبان كانوا في طريقهم الى المسجد الاقصى الليلة الماضية لاحياء ليلة القدر، وعرف منهم الأسير المحرر عمر الهريمي من بيت لحم، حيث اعتقل على المعبر الشمالي لمدينة بيت لحم وتم الاعتداء عليه، والشاب مجدي عوّاد من بلدة دير ابو ضعيف قضاء جنين، كما تم اعتقال الشاب محمد ابو عدنان من مخيم بلاطة داخل المسجد الاقصى.