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حالة الطقس: جو غائم جزئيا..والحرارة ادنى من معدلها العام وتوقع سقوط امطار

الثلاثاء 12 يونيو 2018 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: جو غائم جزئيا..والحرارة ادنى من معدلها العام وتوقع سقوط امطار



رام الله - سما -

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبرا في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى  معتدلة  السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الخميس القادم، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام  بقليل ، والرياح غربية الى  شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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