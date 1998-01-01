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رئيس الشيشان يفاجئ الجمهور بإحضار صلاح للتدريب (شاهد)

الإثنين 11 يونيو 2018 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الشيشان يفاجئ الجمهور بإحضار صلاح للتدريب (شاهد)



القاهرة / وكالات /

غاب النجم المصري المصاب محمد صلاح الأحد عن تمرين بلاده الأول، بعد وصوله إلى غروزني للمشاركة في مونديال روسيا 2018، لكن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أحضره إلى الملعب لتحية الجماهير.


وفي حين غاب صلاح عن تمرين المنتخب، ودع قديروف الجماهير قبل أن يفاجئهم بعد نحو ثلث ساعة بالعودة برفقة صلاح، الذي أشعل حماسة الجماهير لدى رؤيته.

ويتعافى نجم ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في إفريقيا وإنجلترا، من إصابة قوية بكتفه، تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد المتوج ريال مدريد الإسباني في 26 آيار/مايو الماضي، بعد احتكاك مع قلب الدفاع سيرخيو راموس.

ويحظى صلاح بشعبية جارفة في الشارع الشيشاني، وقد حضر إلى مدرجات الملعب بعض طلاب كلية الطب المصريين في غروزني، حالمين كما الكثيرين في التقاط صورة مع اللاعب البالغ 25 عاما.

                   



وقال رئيس إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية ذات الغالبية المسلمة والحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لفرانس برس: "منتخب مصر بالنسبة إلينا مثل فريق أحمد (تيريك غروزني سابقا) ونحن سعداء لاستقبالهم".

وتابع الرئيس الجدلي المحاط بإجراءات أمنية مشددة، الذي شاهد جزءا كبيرا من التمرين المفتوح لنحو 8 آلاف متفرج حصلوا على بطاقات دخول مجانية: "محمد صلاح لاعب جيد وهو من الأفضل في العالم. كأس العالم المقامة في روسيا هي من أجمل الأشياء".

ويعد محمد صلاح، "ملك مصر" كما يكنى لدى جماهير ليفربول، من أبرز المنافسين على الكرة الذهبية في هذا الموسم للأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار.

وعن إمكانية مشاركته في المباراة الأولى ضد الأوروغواي، قال صلاح لوكالة فرانس برس: "أنا متحمس. إن شاء الله أنا مستعد بشكل جيد والدنيا ماشية بشكل كويس. حالتي المعنوية جيدة جدا".

ويستهل منتخب مصر، بطل إفريقيا سبع مرات، مشاركته الثالثة في المونديال ضد الأوروغواي بطلة 1930 و1950 الجمعة المقبل في إيكاتيرينبورغ، ثم يواجه روسيا المضيفة في 19 حزيران/يونيو الحالي في سان بطرسبورغ، قبل إنهائه منافسات المجموعة الأولى بلقاء عربي ضد السعودية في 25 منه في فولغوغراد.


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