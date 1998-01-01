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"الأونروا": انتهاء إعادة إعمار 187 مسكنا مدمرا كلياً في قطاع غزة

الإثنين 11 يونيو 2018 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": انتهاء إعادة إعمار 187 مسكنا مدمرا كلياً في قطاع غزة



غزة / سما /

قالت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الاثنين، إنها انتهت من إعادة إعمار 187 مسكنا مدمرا بشكل كلي الشهر الماضي في قطاع غزة.

وأورد تقرير "الأونروا"، أنه على صعيد الحالات المنجزة، تم الانتهاء من إعادة إعمار 187 مسكنا مدمرا كلياً، وأن 70 عائلة تلقت الدفعة الأولى للبدء في إعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بصرف الدفعات النقدية، فإن "الأونروا" صرفت إجمالاً حوالي 3.70 مليون دولار كمساعدات للإيواء، وتضمن المبلغ: إعادة الإعمار: 3,570,231 دولارا. وان أعمال الإصلاحات: 121,454 دولارا.

وحسب التقرير فإن "الأونروا" تستمر في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات، وحالياً هناك ما مجموعه 14 مشروع بنى تحتية بقيمة 50.48 مليون دولار قيد التنفيذ، وهناك أيضاً 21 مشروعا آخر بقيمة 31.37 مليون دولار تنتظر بدء التنفيذ.

ونوهت الى أنه في نيسان، أدخلت "الأونروا" 65 شاحنة محملة بمواد إنشاءات من ضمنها بعض المواد الموجودة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام مثل الإسمنت وأنابيب الحديد وقضبان الحديد (للبناء) والمواد الخام والمصاعد لمشاريع البنى التحتية في "الأونروا" قيد التنفيذ.


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