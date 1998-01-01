تل ابيب : المنظومة الامنية تحذر من انهيار الوضع الاقتصادي في غزة

عكا للشؤون الإسرائيلية

تواصل المنظومة الأمني جهودها الكبيرة من أجل إيجاد حلول للوضع القائم في غزة ، حيث حذرت مصادر أمنية رفيعة صباح اليوم الاثنين من مخاطر انهيار الوضع الاقتصادي بشكل تام في قطاع غزة .

ووفقا لموقع القناة العبرية العاشرة فقد أكد المصادر بأن الحيلولة دون وقوع أزمة انسانية في غزة ، تعتبر ذات أهمية كبيرة وواضحة لاسرائيل .

وبالرغم من ذلك فقد أوضح أحد الوزراء الذين شاركوا يوم أمس في جلسة الكابنيت السياسي الأمني لمناقشة الحلول المتوقعة للوضع في غزة بأن النقاش لم يأت بجديد ولم يكن مجديا على الإطلاق .