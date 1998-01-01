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منظومة " الزناد الذكي " : سلاح اسرائيل المقبل في غزة وهكذا سيتم استخدامه

الإثنين 11 يونيو 2018 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظومة " الزناد الذكي " : سلاح اسرائيل المقبل في غزة وهكذا سيتم استخدامه



عكا للشؤون الإسرائيلية

أعلنت شركة رفائيل للصناعات الأمنية الاسرائيلي بأنها ستكشف عن منظومة قتالية جديدة باسم " الزناد الذكي " في إطار معرض " يوروستوري " الذي يعتبر أحد أهم المعارض الأمنية على مستوى العالم ،  والذي سيعقد خلال الأسبوع المقبل في فرنسا.

وقد أوضح مسؤول كبير في شركة رفائيل في مقابلة مع موقع واللا الاخباري بأن الحديث يدور عن منظومة قتالية جديدة تهدف إلى التعامل مع الأهداف المتحركة والمتخفية .

وأضاف قائلا " إن القوات المناورة في ميدان المعركة تعمل وفق برامج زمنية محددة ضمن خطة عملياتية شاملة ، بما في ذلك العمل تحت تهديد النيران وفي ظروف بيئية صعبة إضافة إلى كيفية تقديم العلاج اللازم للمصابين وكيفية إيصال الدعم اللوجستي ، حيث إن هذه المنظومة تعمل على تقليل الفجوات في التعامل مع العدو المتخفي تحت الأرض.

وتابع المسؤول شارحا الية عمل منظومة الزناد الذكي الجديدة " عندما يتم تحديد الهدف من أي مصدر كان سواء كان من قبل القوات المناورة والمقاتلة أو قوات الدعم والخدمات القتالية ، يتم تزويد منظومة الزناد الذكي بالمعلومات الاستخبارية المستجدة وهي بدورها تقوم بحساب وتقدير الهدف بما في ذلك تحديد الوسيلة الأنسب للتعامل مع هذا الهدف أمام القائد الميداني ، حيث أن المنظومة تحدد أمام القائد فيما إذا كان من الأنسب أن يستخدم الدبابات لضرب الهدف أو المدفعية أو المروحيات المقاتلة أو الطائرات الغير مأهولة ، قذائف الهاون المعروفة باسم منظومة " كيشت " ، أو صواريخ سبايك  ... .

وأضاف المسؤول الكبير في شركة رفائيل بأن المنظومة ستدخل في حيز الخدمة العملياتية بالجيش الاسرائيلي بدءا من الصيف المقبل ، حيث سيتم اختبار المنظومة في إطار مناورة للواء جولاني بقيادة العقيد شاي كلبر ، وبعد ذلك سيتم تعميم هذه المنظومة على جميع الوحدات المناورة الأخرى في العام الذي سيلي العام المقبل .

كما أوضح قائلا بأن هذه المنظومة ستمنح الجيش القدرة على استهداف خلايا اطلاق الصواريخ المتحركة في غزة ، حيث أوضح ضابط رفيع في قيادة المنطقة الجنوبية بأن خلايا إطلاق الصواريخ من غزة تظهر وتختفي بشكل مفاجئ وسريع الأمر الذي يحول دون قدرة الجيش على استهدافهم وذلك بالرغم من تعليمات رئيس الأركان أيزنكوت بضرب واستهداف مطلقي الصواريخ .

#الزناد الذكي #سلاح #غزة

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