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هآرتس: ليبرمان لم يستبعد خلال جلسة الكابنيت تقديم مساعدات لغزة

الإثنين 11 يونيو 2018 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: ليبرمان لم يستبعد خلال جلسة الكابنيت تقديم مساعدات لغزة



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لم يستبعد خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" بشأن غزة يوم أمس من تقديم مساعدات لغزة.

ونقل الموقع عن مصادر شاركت في الجلسة، فإن هذا الموقف من ليبرمان يعتبر مغايرا لتلك المواقف التي يبديها أمام وسائل الإعلام بشأن تقديم المساعدات الإنسانية لغزة واشتراطه أن تكون مقابل إعادة الجنود المفقودين بغزة.

ولفتت المصادر إلى أن ليبرمان لم يستعبد أن يتم تقديم المساعدات الإنسانية لغزة بدون أي شروط. على النقيض من النغمات الحادة التي استخدمها في تصريحاته الإعلامية.

وقالت المصادر، أن ليبرمان عرض على الكابنيت موقفا أكثر اعتدالا بشأن مسألة تخفيف القيود.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الإسكان يؤاف غالانت خلال الاجتماع طرح قضية الاستخدام المزدوج لبعض المواد التي قد يسمح بدخولها لغزة وتستخدم في تصنيع المواد العسكرية.

وأشار الموقع إلى أن اجتماع الكابنيت لم يتخذ أي قرار بشأن غزة رغم أن الجلسة استمرت 3 ساعات.

ونفى مكتب ليبرمان ما ورد على بعض وسائل الإعلام العبرية عن وجود فجوة في الآراء والمواقف بينه وبين رئيس الأركان غادي آيزنكوت بشأن غزة، وأن مواقفهما منسقة.

#ليبرمان #حماس #غزة

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