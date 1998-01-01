البرغوثي يشرح لوفد برلماني استرالي جرائم الاحتلال و نضال المقاومة الشعبية من اجل الحرية

رام الله / سما /

التقى النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنيةالفلسطينية في رام الله، وفدا برلمانيا استراليا وأعضاء من مجلس الشيوخ الأسترالي

وقدم البرغوثي شرحا حول الأوضاع السياسية التي يعيشها الشعب الفلسطين والممارسات العنصرية التي يقوم بهاالاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس و ما انشأته من منظومة أبارتهايد.

وبين البرغوثي الهجمة الاستيطانية التي تشنها اسرائيل وبناء الجدار ونظام الفصل والتمييز العنصري الأبرتهايد الذي يفرضهالاحتلال الاسرائيلي كما شرح بالتفصيل المعاناة التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار و جرائم الاحتلال ضد المشاركين في مسيرات العودة العزل.

وعرض البرغوثي تفاصيل استشهاد المسعفة المتطوعة في الاغاثة الطبية رزان النجار و التي اثارت جريمة قتلها من قبل قناصة الاحتلال استنكارا دوليا واسعا.

وقال البرغوثي ان اسرائيل تقوم بتدميرممنهج لفكرة إقامة الدولة الفلسطينيةالمستقلة وتسعى الى تهجير الشعب الفلسطيني من خلال سياسة التهويد وهدم المنازل ومصادرة الاراضي.