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عشراوي: مرة أخرى إسرائيل تجرّم ضحاياها بمصادرتها مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء

الإثنين 11 يونيو 2018 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع اقتطاع  قيمة رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني.

وقالت في تصريح لها لوسائل الاعلام المختلفة: "إن هذه السرقة المنظمة والمتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني  تعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم المقاومة وإنزال عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني، فهذه الإجراءات تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وهي دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها ويقاوم إجراءاتها".
ولفتت إلى أن هذه الأموال ليست إسرائيلية، وأضافت:" لو كانت لدينا صلاحيات للسيطرة على معابرنا لما احتجنا  لدولة الاحتلال لتعمل وكيلا لتحصيل الضرائب مقابل نسبة مئوية عالية".

وشددت عشراوي في نهاية تصريحها، على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة تتطلب موقفا جادا وفاعلا من المجتمع الدولي للجم إسرائيل، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.

#حنان عشراوي #مخصصات الأسرى #إسرائيل

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