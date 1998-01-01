جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى للدراسات يطالب بحماية الأسرى في ظل تزايد مقترحات القوانين التى تستهدفهم

الإثنين 11 يونيو 2018 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الاثنين المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين ، في أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح باقتطاع أموال من العائدات الضريبية التي تحولها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، بمقدار ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء ، مؤكداً أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الاسرائيلى في استهداف الأسرى ، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية .

وأضاف د. حمدونة إن الكنيست الاسرائيلى قام بمناقشة عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، وقانون التغذية القسرية ، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً وغيرها بكثير .

وقال د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .

وشدد د. حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

#الأسرى للدراسات

أخبار ذات صلة

أسرى

المعركة المقبلة لاسرائيل .. رواتب الأسرى

الاجنحة العسكرية للمقاومة

الاجنحة العسكرية تحذر : لن نقف مكتوفي الأيدي اذا مس الأسرى أي سوء

نقل مجموعة من الأسرى المضربين عن الطعام الى مستشفي برزلاي

ابو عبيدة: حرية الأسرى قرار والتزام ومسألة وقت فقط"

أسرى -ارشيفية

يديعوت تنشر مطالب الأسرى من أجل انهاء اضرابهم عن الطعام

الأسرى

هآرتس: يجب التفاوض مع الأسرى المضربين و من المفضل أن يصغي اردان لهم

الأكثر قراءة اليوم

صور: مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين السلطة برفع العقوبات عن غزة

إلى ماذا انتهت جلسة الكابينت التي " عقدت تحت الأرض " حول غزة ؟

يومي الثلاثاء والأربعاء.. الأمطار ستهطل في حزيران لأول مرة منذ 26 عامًا

فيديو: إعلامية كويتية تزور المسجد الأقصى وتصف الاحتلال بأبناء العم

بالصور: ملك الأردن يصل جدة "محرما" قبل المشاركة في القمة

تفاصيل جلسة الكابينت حول غزة.. خلافات حادة بين ليبرمان و الجيش

لا ينتفضون على حكم حماس.. عضو كنيست يدعو لحرق حقول غزة واغتيال قادة حماس

الأخبار الرئيسية

زامير

إيال زامير يتحدث عن تاريخه مع " حماس "

صور ..اصابة مستوطنة بجراح بالغة بعملية طعن في العفولة واعتقال المنفذ من جنين

الكنيست

الكنيست تصادق على خصم اموال السلطة بمقدار ما تدفعه للاسرى واسر الشهداء

ترامب وفريدمان

يسرائيل هيوم: صفقة القرن دخلت مراحلها النهائية واستدعاء فريدمان بشكل عاجل لمناقشتها

غزة- ارشيبف

الحياة اللندنية: قلق فلسطيني من «صفقة» أميركية تنقذ غزة وتفصلها عن فلسطين

الاتصالات الفلسطينية