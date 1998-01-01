الشرطة تكشف ملابسات (23) قضية سرقة في جنين

جنين / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات (23) قضية سرقة باكثر من (400) الف شيقل في جنين .



واوضح بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بان فرع المباحث العامة في شرطة جنين تمكن من كشف ملابسات (23) قضية سرقة طالت عدداً من المنازل والمحال التجارية في المحافظة و كانت قد قيدت ضد مجهول وبعد تشكيل فريق بحث وتحري وجمع للمعلومات تم حصر الاشتباه باحد الاشخاص الذي تم القاء القبض عليه وبتدوين افادته اعترف بقيامه ب(23)عملية سرقة خلال فترات زمنية مختلفة و تزوير اوراق رسمية لمركبات من حيث التراخيص و شهادات التامين وذلك بمساعدة شخص اخر تم القاء القبض .



واشار البيان بان قيمة المبالغ المالية التي تم سرقتها تقدر بحوالي (400) الف شيقل اضافة الى مصاغات ذهبية ومواشي واجهزة هواتف متنقلة واجهزة ذكية.

واكد البيان توقيف المشتبه بهما تمهيداً لاحالتهما الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما اصولاً.