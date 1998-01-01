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الحمد الله يتسلم تقرير التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 11 يونيو 2018 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، تقرير التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين، من رئيس الفريق الوطني لتقييم جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محافظ سلطة النقد عزام الشوا.

واطلع رئيس الوزراء على أهم الخطوات العملية التي قام عليها التقييم والمنهجيات المتبعة من قبل الفريق الوطني لتقييم الجريمتين وما تشكلاهما في فلسطين.

وثمن رئيس الوزراء عمل الفريق الوطني لتقييم جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل 96 ممثلا عن كافة المؤسسات ذات العلاقة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في قطاعي المال والأعمال.

#الحمد الله #غسل الأموال

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