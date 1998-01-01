الاحتلال يقتطع "تعويضات أضرار الحرائق" للمستوطنين من عائدات ضرائب السلطة

رام الله / سما /

صادقت ما تسمى بـ"لجنة الخارجية والأمن" التابعة لكنيست الاحتلال، اليوم الاثنين، بالإجماع على مقترح تقدّم به رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، لاقتطاع أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية، لصالح المستوطنين في منطقة ما تسمى بـ"غلاف غزة".

وبررت سلطات الاحتلال هذه القرصنة، بانها تأتي "تعويضا بسبب أضرار الحرائق التي اندلعت بفعل الطائرات الورقية المحملة بشعلة نار، التي يطلقها نشطاء من قطاع غزة، مع استمرار فعاليات مسيرات العودة".

وبحسب موقع "48" فإن نتنياهو توّجه، الأسبوع الماضي، لرئيس "هيئة الأمن القومي" للعمل على بلورة هذا المقترح، ليشمل التعويضات التي تدفع لسكان غلاف غزّة، بسبب أضرار الحرائق التي أشعلتها الطائرات الورقيّة الحارقة.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 180 مليون دولار أميركي.

وبدون هذه الأموال لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية.