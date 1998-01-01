جامعة تل أبيب تتخلى عن "هتكفا"، "لأجل مشاعر طلابها العرب"

القدس المحتلة / سما /

اختارت جامعة تل أبيب في حفل تخريج أكاديميي مساق "العلوم الإنسانية"، الذي أقيم الأربعاء الماضي، اختتام الحفل بنشيد كلاسيكي للمطرب الاسرائيلي الشهير أريك آينشطاين، بدلا من النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا" كما هو متبّع في المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل.

وهذه الخطوة تعتبر سابقة في المؤسسات الأكاديمية في البلاد منذ قيام الدولة، بحيث جرت العادة في حفل تخريج الطلاب إطلاق النشيد الوطني لدولة إسرائيل. إلا أن عميد كلية "العلوم الإنسانية" في جامعة تل أبيب الذي استلم مهامه حديثا قرر تغيير هذه العادة في الجامعة، وقرر استبدال النشيد الوطني الإسرائيلي بأغنية كلاسيكية.

ووفق ما نقلت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن مسؤول في جامعة تل أبيب، إنه أكد أن حفل تخريج الأكاديميين هو ليس نشاطا رسميا على مستوى الدولة، ولذلك لا يوجد قانون في البلاد يلزم الجامعة بإسماع النشيد الوطني في هذه المناسبات. وأضاف وفق القناة أن "أحد الأسباب لقرار استبدال النشيد الوطني بأغنية كلاسيكية هو مراعاة الجامعة لمشاعر طلابها العرب".

وعقبت جامعة تل أبيب على تقرير القناة العاشرة قائلة إن "جامعة تل أبيب تشدد على أهمية النشيد الوطني الإسرائيلي في النشاطات القومية، إلا أنه وفي الحفلات الأكاديمية لا يوجد ما يلزم في إنشاد هتكفا، وهذا القرار في نهاية الامر يعود الى عمداء الكليات في الجامعة".

تجدر الإشارة الى أن أكثر من مليون ونصف مليون عربي يعيشون في إسرائيل ويحملون الجنسية الاسرائيلية ويشكلون نحو 20% من مجمل السكان في اسرائيل. وهؤلاء هم أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم عند قيام دولة إسرائيل عام 1948.