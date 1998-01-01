نصائح لتجنب غياب الإحترام بين الزوجين

وكالات / سما /

يعتبرغياب الاحترام بين الزوج والزوجة من المشاكل الأساسية في انهيار المنزل الزوجي ودمار هذه العلاقة التي كانت قد بنيت على أسس أخلاقية ووعودٍ أبدية. وعندما نتحدث عن الإحترام نعني بذلك حسن التواصل والإنصات لحل الخلافات بأبسط الطرق وأقلها خسارة للطرفين مما يعكس نمر قوي للروابط الزوجية.

وتعتبر مشكلة غياب الإحترام بين الزوجين والتعامل بسخرية وهزلية مع الطرف الآخر وجه من وجوه التنمر الزوجي وهو مصطلح أطلق علم النفس حديثاً، حيث عرف علمياً بأنه التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل الزوج أو الزوج تجاه الشخص الآخر الذي عادةً ما يكون هو الحلقة الأضعف في العلاقة.

والإنتقاد المستمر للزوجة وإبرازها بصورة سلبية والسخرية من الأمور التي قد يفعلها الزوج ويعتبرها أمراً عادياً، دون ان يدرك التأثير النفسي الخطيرة لمثل هذه العادة.

أسباب التنمر الزوجي

- خوف الزوج من الخيانة أو اكتشاف خيانة زوجته وبالتالي لا يعبر عن غضبه وموقفه من الموضوع بطريقة منطقية إنما يلجأ إلى إخراج عيوبها للعلن لإظهارها بالصورة السلبية التي يراها من خلالها.

- حبّه للسيطرة وأن يكون هو بالقمة والعيون مسلطة نحوه، فيقوم بإحراج زوجته ليجعلها بصورة ساخرة امام المحيطين.

- نقص ما في شخصية الزوج بسبب تربيته ومنحه الشعور بأنه بلا قيمة وكرامة مما يضعف ثقته بنفسه فيميل إلى السيطرة على الغير من أجل تعويض ما كان هو بحاجة إليه وهو صغير.

- الرجل الذي يحتاج إلى المزيد من الرعاية قد يمارس التنمر على زوجته فعندما يكون غاضب من إهمال الزوجة له ولحاجاته يحاول التنفيس عن غضبه بتوجيه الكلام الجارح لها.

- الزوج غير المتعلم والذي ارتبط بزوجة متعلمة ويشعر بالنقص بسبب عمل زوجته ومكانتها في والمجتمع.

نصائح للتغلب على التنمر الزوجي وتعزيز الألفة بين الطرفين

- قللي من كلامك واسمحي له بالبدء بالكلام وكلما كان حديثك مختصراً كلما قل استخدامه للمصطلحات المؤذية والجارحة.

- اشغليه بأمور منزلية أو عائلية أو بممارسة هواية وأمور يحبها.

- اغمريه باهتمامك واظهري له الحب والحنان وأنك تهتمين لأمره.

- اسأليه عن رأيه بامور تتعلق بالعمل والمنزل وأمورك شخصية.

- امنحيه الفرصة ليكون المسيطر واشعريه بأهمية وجوده وشخيته القوية والصارمة وكوني صبورة قدر المستطاع واستوعبيه كي لا تتدمر علاقتكما الزوجية