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كوريا الشمالية تصف نتنياهو بـ"النتن المجرم قاتل الناس في غزة

الإثنين 11 يونيو 2018 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الشمالية تصف نتنياهو بـ"النتن المجرم قاتل الناس في غزة



رام الله / سما /

شنّ وزير خارجية كوريا الشمالية هجوما غير مسبوق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفا إياه بـ"النتن" وذلك قبيل بدء القمة الكورية الشمالية الأمريكية في سنغافورة.

وأضاف في تغريدته على تويتر "نتنياهو كاذب، مجرم يقتل الناس في غزة، يحرض على الحرب ويعمل جاهدا لإفشال القمة، فهو يكرهنا". وجاءت تصريحات ري يونغ هو بعد فيديو لنتنياهو قام بنشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس عندما اقترح على الإيرانيين الدعم في موجة جفاف تعصف بإيران وهو يحمل كوبا من الماء في يده.

وتابع وزير الخارجية الكوري الشمالي "فيما نستعد للقمة المرتقبة مع ترامب لا نستطيع تجاهل نتنياهو الصهيوني النتن الذي يحرض على الحرب خلال تواجده في أوروبا من أجل عزل إيران"، مضيفا أن "إسرائيل تعمل أيضا من أجل إفشال القمة في سنغافورة".

وفي تغريدة أخرى على تويتر قال ري يونغ هو إن "نتنياهو الذي يقترح تزويد الماء لإيران، هو مجرم وكاذب وهو بدلا من تزويد غزة بالمياه يقوم بقتلهم".

ورد متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية على تصريحات وزير خارجية كوريا الشمالية قائلا "الجانب الإيجابي هو أنك تتابعنا على حسابنا في تويتر، والجانب السلبي هو توجيه الإهانة من دون سبب. إسرائيل دولة تسعى للسلام وتحمي نفسها من النظام الإيراني الذي يبث الكراهية تجاهنا ويسعى لتدميرنا".

#كوريا الشمالية #نتنياهو #غزة

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