نتنياهو يستقبل المستشار النمساوي ويشيد بمواقفه الداعمة لإسرائيل

القدس / سما /

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، وأشاد بمواقفه الداعمة لإسرائيل والشعب اليهودي.

ووصف نتنياهو خلال مؤتمر مشترك، المستشار النمساوي بأنه صديق حقيقي لإسرائيل والشعب اليهودي. قائلا له "لقد أثبت ذلك بزيارتك لحائط المبكى وأتمنى أن يسير مزيد من قادة أوروبا في طريقك".

وأضاف "إننا نتطلع باهتمام لرئاسة النمسا لدول الاتحاد الأوروبي في الأول من تموز/ يوليو المقبل .. لقد قلت مسبقا أنك ستثير قضية مخاوف إسرائيل الأمنية ومعاداة السامية وهو أمر مهم بالنسبة لنا".

من جانبه قال المستشار النمساوي أنه يتفهم احتياجات إسرائيل الأمنية كما باقي دول أوروبا. مشيرا إلى أن لدى أوروبا مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل والشعب اليهودي.

ولفت إلى أن بلاده تريد دعم الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.