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منى زكي وأحمد السقا في أزمة..!

الإثنين 11 يونيو 2018 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
منى زكي وأحمد السقا في أزمة..!



عالم الفن

يواجه فيلم "3 شهور" الذي يجمع النجمين أحمد السقا ومنى زكي مشاكل إنتاجية عديدة تهدد بعدم استكمال تصويره، حتى أن المشاهد التي كان من المفترض تصويرها في أميركا هذا الأسبوع تأجلت فجأة، وتحاول الشركة المنتجة حل كل الأزمات التي تواجه العمل خاصة وإنه تم تصوير الكثير من مشاهده بالفعل.

تلك الأزمة التي تواجه الفيلم دفعت منى للإنشغال بفيلم آخر بعنوان "القاهرة – مكة"، من المفترض أن تبدأ تصويره قريباً، وهو من تأليف محمد رجاء وينتمي لنوعية الأفلام الاجتماعية.

يذكر أن آخر الأفلام التي جمعت السقا وزكي هو "من 30 سنة"، وشاركهما في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم شريف منير، ونور، وميرفت أمين.

#منى زكي #أحمد السقا

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