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أخيرا.. أمل كلوني تخرج عن صمتها

الإثنين 11 يونيو 2018 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخيرا.. أمل كلوني تخرج عن صمتها



وكالات / سما /

أشادت أمل كلوني بزوجها النجم السينمائي جورج كلوني علنا بشكل غير مسبوق ووصفته بأنه رجل مهذب وزوج وأب رائع وأنه حب حياتها.

وكانت محامية حقوق الإنسان تتحدث الخميس في حفل تكريم نجم فيلم (أوشنز إليفين) في هوليوود بجائزة عن مجمل أعماله.

لكنها قالت إن من الأسهل عليها "مخاطبة هيئة محكمة للدفاع عن محتجزين بدلا من الحديث على الملأ عن زوجي كما أفعل هذا المساء للمرة الأولى". بحسب ما ذكرن رويترز.

وقالت لجمهور ضم الكثير من الأصدقاء وكبار النجوم مثل كيت بلانشيت وجنيفر أنيستون ودايان كيتون وعارضة الأزياء سيندي كرافورد "التقيت جورج وعمري 35 عاما عندما بدأت أستسلم تماما لفكرة أني سأكون عانسا، ثم التقينا".

وأضافت "الآن بعد مرور خمس سنوات، فإنه الشخص الذي يحظى بإعجابي الكامل ومن تذيب ابتسامته قلبي في كل مرة".

ورغم أن أمل وجورج كلوني من أشهر الأزواج في هوليوود بعد زواجهما في 2014 وإنجابهما توأمين قبل عام، إلا أنهما نادرا ما يتحدثان عن حياتهما الشخصية.

وكان كلوني محور الاهتمام مع تكريمه بجائزة معهد الفيلم الأميركي عن مجمل أعماله.

وتحدث أصدقاؤه ومن بينهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والممثلة جوليا روبرتس ومقدم البرامج جيمي كيميل عن خفة ظله وشخصيته الجذابة وكرمه، إضافة لعمله لنصرة قضايا بينها المشردون في إقليم دارفور بالسودان وضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي في 2010.

وقال أوباما مازحا من خلال مقطع فيديو "يبدو دوما في مظهر أفضل مني وينجح في مسألة الشعر الرمادي أكثر مني وربما كان ألطف مني".

وأضاف "إنه رجل خلوق وصديق صدوق ومواطن صالح وصانع أفلام رائع".

وكلوني (57 عاما) منتج ومخرج وحصل مرتين على جائزة الأوسكار. وحقق الشهرة في التسعينات من خلال مسلسل (إي.آر) قبل أن يلعب أدوار البطولة في أفلام كوميدية وأخرى مثيرة وفي أعمال سياسية درامية جادة تشمل (أب إن ذي إير) و(سيريان) و(ثري كينغز).

وقال كلوني إنه لم يكن ليصدق أنه "سيحصل على كل شيء" قبل لقائه بأمل. وأضاف "أحب هذه الصناعة (السينما)".

وختم حديثه قائلا "عمتم مساء وحظا طيبا" وهو عنوان فيلمه عن عالم الصحافة الذي أُنتج في 2005 (جود نايت آند جود لاك).

#أمل كلوني

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