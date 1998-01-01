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مجد الكروم: حريقان في محل تجاري وسيارة

الإثنين 11 يونيو 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجد الكروم: حريقان في محل تجاري وسيارة



حيفا/سما/

اندلع حريق في محل تجاري معد للأدوات المنزلية في قرية مجد الكروم بمنطقة الشاغور، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية فجر اليوم، الإثنين.

والتهمت ألسنة النار المحل بشكل كامل وخلفت أضرارا جسيمة في الممتلكات.

ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، حيث لم تتمكن من السيطرة على الحريق بالسرعة المطلوبة بسبب سوء وضعية المحل وعدم وجود نوافذ من شأنها المساهمة في السيطرة على الحريق.

وباشر خبير الحرائق التحقيق في ملابسات اندلاع الحريق الذي لم تتضح خلفيته بعد.

وبالتزامن مع حريق المحل التجاري، أقدم جناة على حرق سيارة خصوصية في مجد الكروم، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في مقدمتها.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به لغاية الآن.


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