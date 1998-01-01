مركز بلاطة يختتم بطولة "أجيال العودة"

رام الله / سما /

إختتم مركز شباب بلاطة فعاليات بطولة أجيال العودة والتي أقيمت تحت رعاية اللجنة الوطنية العليا لعودة اللاجئين «سنعود» وضمن فعاليات إحياء للذكرى الـ 70 للنكبة وجرت منافساتها في ساحة المركز على مدار اكثر من 21 يوماً.

وافتتح الحفل بحضور كل من رئيس الهيئة الادارية لمركز شباب بلاطة نمر شرايعة و رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة عماد زكي , وعدد من اعضاء اللجنة المنظمة للبطولة ولجنة التنسيق الفصائلي ومنسق لجنة «سنعود» عماد الدين شتيوي , وبحضور عدد من اهالي الاسرى والشهداء وعدد من المؤسسات الرسمية والشعبية في مخيم بلاطة ومحافظة نابلس.

وافتتحت فعاليات الختام للبطولة بآيات من الذكر الحكيم ومن ثم السلام الوطني وتلاوة الفاتحة على ارواح الشهداء ، وفي كلمته رحب ر شرايعة بالحضور وعلى رأسهم رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة عماد زكي واعضاء اللجنة مشيداً بالدور المؤسساتي الفاعل الذي قدمته مؤسسات المخيم وعلى رأسها كشافة مركز شباب بلاطة مثمناً الدور الريادي الذي قدمه يوسف البدرساوي و خليفة الخطيب وكافة الجنود المجهولين من أعضاء اللجنة المنظمة .

وقد استمتعت الجماهير بالمباراة النهائية للفرق الشعبية والتي انتهت بفوز فريق الشهيد ياسر البدوي بالبطولة ، واختتم الحفل بتكريم جميع الفرق التي شاركت في البطولة وأصحاب المراكز الأولى في كل فئة اضافة للهداف وأفضل حارس كما تم تقديم درع شكر للجنة الخدمات الشعبية وللجنة المنظمة

يشار الى ان هذه البطولة جاءت بالتزامن مع الذكرى " 70 " للنكبة بمشاركة العديد من الفرق الرياضية وضمت اكثر من 300 لاعب .